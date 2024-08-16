تظهر أثناء تناول الطعام.. علامات تحذيرية تكشف إصابتك بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر الإصابة بالسرطان من الأمراض الخطيرة، التي قد تؤثر على العديد من أعضاء الجسم، وغالبًا ما يرتبط السرطان ببعض الأعراض التي قد تظهر بشكل تدريجي، وتختلف باختلاف نوع ومرحلة المرض، وبعض هذه الأعراض قد تظهر أثناء تناول الطعام.

وفقًا لموقعي WebMD، وHealthline، إليك أبرز العلامات الخطيرة للسرطان، التي قد تظهر أثناء تناول الطعام:

الشعور بألم أثناء البلع

يعاني الشخص المصاب بسرطان المريء أو المعدة من ألم حاد ومزمن أثناء بلع الطعام، وعادة ما يكون هذا الألم في الحلق أو الصدر.

الإصابة بالغثيان والقيء المتكرر

يُعاني الشخص المصاب بسرطان المعدة أو البنكرياس من غثيان مصحوب برغبة قوية في القيء، ويحدث ذلك غالبًا بعد تناول الطعام مباشرة.

صعوبة في البلع

يواجه الأشخاص المصابون بسرطان الحلق أو المريء صعوبة في بلع الأطعمة، خاصة الصلبة، حيث يشعرون بوجود شيء عالق في الحلق.

حدوث تغييرات في عادات الأكل

يمكن أن يلاحظ المصاب بسرطان الدماغ تغييرات في شهيته، إذ يفقد الرغبة في تناول الأطعمة حتى المفضلة لديه، أو قد تزداد شهيته بشكل مبالغ فيه، وذلك لأن أورام الدماغ تؤثر على مراكز الشهية.

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