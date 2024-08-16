حفل زفاف يتحول إلى كارثة- لن تتخيل ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، أصيبت مجموعة من السياح البريطانيين بمرض في المعدة بعد حضورهم حفل زفاف عائلي في فندق خمس نجوم.

وقال حوالي 24 شخصا إنهم عانوا من القيء والإسهال والحمى بعد إقامتهم في فندق TUI Blue Sensatori Atlantica Aphrodite Hills في كوكليا بـ قبرص، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ومن بين هؤلاء السيدة شارلوت وارنر (29 عاما) وشريكها بول ريتشارد (40 عاما)، اللذين سافرا إلى الفندق لحضور حفل الزفاف.

وأصيبت "شارلوت" فجأة بالقيء والإسهال وآلام البطن والحمى والصداع.

وشعرت بالتعب أثناء مرورها بالمطار، وعندما عادت إلى المملكة المتحدة، قام الطبيب بتشخيص حالتها على أنها التهاب في المعدة والأمعاء.

وتقول شارلوت إنها رأت الطعام متروك دون غطاء في البوفيه، والأطباق نفسها تُقدم في أكثر من مناسبة.

وتزعم أيضا أن أطعمة جديدة أضيفت إلى القديمة، وأن بعض العناصر الموجودة في البوفيه كانت غير مطبوخة جيدا أو متعفنة بشكل واضح.

وأضافت شارلوت أن الذباب كان منتشر في المطعم والقطط تتجول على الطاولات.

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