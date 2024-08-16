غذاء الدماغ والكلى والقلب.. نوع طعام "خارق" يقي من مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الأطعمة التي نتناولها يوميًا سلاحا ذو حدين، حيث يمكنها أن تغذي أجسامنا وتقويها، أو أن تدمرها ببطء.

وفقا لموقعي"WebMD" و"NDTV"، الأسماك الدهنية واحدة من أهم الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على صحة هذه الأعضاء الحيوية.

فوائد الأسماك الدهنية لصحة الدماغ

الأسماك الدهنية غنية بنسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين د والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد ضرورية لتعزيز صحة الدماغ، وبناء أغشية الخلايا الدماغية، وتحسين الذاكرة والتركيز والحماية من الخرف وألزهايمر.

تأثير تناول الأسماك الدهنية على الكلى

تعمل أحماض أوميجا 3 والفيتامينات الموجودة في هذا النوع من الأسماك كمضادات للالتهابات، ما يساعد على تقليل التلف الذي يحدث في الكلى وتعزيز وظائفها.

فوائد الأسماك الدهنية للقلب

الاستهلاك المنتظم للأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى، الوقاية من النوبات القلبية وتصلب الشرايين.

فوائد أخرى للأسماك الدهنية:

بالإضافة إلى فوائدها لصحة الدماغ والكلى والقلب، تتمتع الأسماك الدهنية بالعديد من الفوائد الأخرى، وتشمل:

تحسين الحالة المزاجية.

الوقاية من الاكتئاب.

الوقاية مرض السكري.

الحماية من التهاب المفاصل.

خفض ضغط الدم.

تحسين صحة البشرة.

اقرأ أيضا:

قبل زفافهما بـ"يوم".. رجل يكتشف أن عروسه أكبر منه بـ25 عاما وهذا ما فعله

بعد حديث آمال ماهر عنها.. حقائق مثيرة عن الأفاعي وصفاتها

هذا ما يحدث لجسمك إذا أفرطت في التين الشوكي..7 تأثيرات غير متوقعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز بعد الأكل؟.. اكتشف السر

نهاية النحس وبداية السعادة.. 3 أبراج فلكية "الحظ هيضحك لهم"