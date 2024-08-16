4 إشارات مبكرة قد تنذر بمرض السكري.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري هو أحد الأمراض المزمنة، التي تؤثر على قدرة الجسم في معالجة السكر، ويمكن اكتشاف المرض مبكرًا إذا انتبهنا للإشارات التي يرسلها الجسم.

وكشف الدكتور سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن أربع إشارات أولية قد تدل على الإصابة بمرض السكري:

1- العطش الشديد وكثرة التبول

يشعر المصاب بالعطش الشديد طوال الوقت، حتى بعد شرب كميات كبيرة من الماء.

يتكرر التبول بشكل ملحوظ، خاصة ليلاً، بسبب محاولة الجسم للتخلص من السكر الزائد عن طريق التبول، مما يؤدي إلى الجفاف والعطش.

2- التعب والإرهاق

يشعر المصاب بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم.

عدم وصول الجلوكوز (سكر الدم) إلى الخلايا بشكل كافٍ يؤثر على إنتاج الطاقة.

3- فقدان الوزن غير المبرر

يفقد المصاب الوزن بشكل ملحوظ رغم زيادة الشهية وتناول الطعام.

لا تستطيع الخلايا استخدام السكر المتوفر، فيلجأ الجسم إلى حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة.

4- ضعف الشفاء

تستغرق الجروح والخدوش وقتًا أطول للشفاء مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤثر سلبًا على الدورة الدموية وعمليات الإصلاح في الجسم.

أسباب أخرى قد تدل على الإصابة بمرض السكري:

عدم وضوح الرؤية

خدران أو وخز في الأيدي والأقدام

عدوى متكررة

جفاف الجلد

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

السمنة

قلة النشاط البدني

التاريخ العائلي

العمر

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستوى الكوليسترول

اقرأ أيضا:

قبل زفافهما بـ"يوم".. رجل يكتشف أن عروسه أكبر منه بـ25 عاما وهذا ما فعله

بعد حديث آمال ماهر عنها.. حقائق مثيرة عن الأفاعي وصفاتها

هذا ما يحدث لجسمك إذا أفرطت في التين الشوكي..7 تأثيرات غير متوقعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز بعد الأكل؟.. اكتشف السر

نهاية النحس وبداية السعادة.. 3 أبراج فلكية "الحظ هيضحك لهم"