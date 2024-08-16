لتفادي مخاطر النوبات القلبية.. تجنب هذه الأطعمة قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعلم أن تناول الطعام قبل النوم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتك، وخاصة صحة قلبك؟ بعض الأطعمة الشائعة قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية إذا تم تناولها قبل النوم.

يستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز الأطعمة التي قد تسبب مشكلات في القلب عند تناولها مباشرة قبل النوم، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic".

تناول الطعام قبل الذهاب للنوم

تقول الدكتورة سوبان، أخصائية التغذية، إنه لا ينبغي تناول الطعام قبل النوم، وذلك بسبب الطريقة التي يعمل بها الجسم، وعند تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، قد يتعارض ذلك مع إيقاع الجسم اليومي، كما أن الطريقة التي يضبط بها الجسم حساسية الأنسولين تتغير؛ بينما تزداد مقاومة الأنسولين في الليل.

بعض الأطعمة تُخزّن على شكل دهون

النتيجة هي أن السعرات الحرارية الزائدة من وجبات الطعام أو الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل تُخزن على شكل دهون أثناء النوم، بدلاً من حرقها طوال اليوم، وهناك أيضًا سبب آخر يجعل تناول الطعام في وقت متأخر سيئًا، وهو أننا نميل إلى اتخاذ قرارات غير صحية بشأن ما نستهلكه.

وأضافت "سوبان": "في الليل نميل إلى تناول أطعمة غير صحية مثل رقائق البطاطس، والكعك، والآيس كريم، كجزء من روتين الاسترخاء الليلي، ولكن هذا أيضًا يعد تناولًا بلا وعي".

نصائح للتجنب المشكلات الصحية

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن تناول بعض الأطعمة قبل النوم قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، بسبب ارتفاع محتواها من الدهون، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة مخاطر النوبات القلبية.

وتشير "عبد الوهاب" إلى أن بعض الأطعمة، مثل الوجبات السريعة والدهنية، مثل البطاطس والبرجر، تُخزن في الجسم على شكل دهون.

كما تنصح بتجنب الأطعمة الحارة، والمجففة، والدهنية، والمشروبات المليئة بالسكر قبل النوم.

ما الوقت المناسب لتناول الطعام قبل النوم؟

الوقت المثالي لتناول الطعام هو قبل النوم بثلاث ساعات، لذا يُفضل أن تكون آخر وجبة لك في الساعة 7 مساءً، بحسب استشاري التغذية.

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