كيف تؤثر الحلبة على مستويات السكر والكوليسترول؟.. لن تتخيل المفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الحلبة غنية بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي توفر فوائد مذهلة لصحة الجسم، ولكن يجهل العديد من الأشخاص تأثيرها على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية تأثير الحلبة على مستويات السكر والكوليسترول في الدم، وفقًا لموقعي Verywell Health وDiabetes.

تأثير الحلبة على مستويات السكر في الدم

تحتوي الحلبة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يجعلها فعالة للحالات المصابة بالسكري.

تأثير الحلبة على مستويات الكوليسترول في الدم

تحتوي الحلبة على الألياف ومركبات مضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وتحديدًا الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تساهم في رفع مستوى الكوليسترول الجيد، مما يساعد على منع تصلب الشرايين.

فوائد أخرى للحلبة

1- تقليل الوزن: تحتوي الحلبة على الألياف التي تعزز الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، مما يساعد في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

2- تعزيز قدرة الرجال الجنسية: تعمل الحلبة على زيادة هرمون الذكورة.

3- تحسين الهضم: تساعد الحلبة في تعزيز كفاءة عمل الجهاز الهضمي والوقاية من أعراض عسر الهضم مثل الانتفاخ.

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