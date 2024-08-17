الامارات | نصيحة: لا تحتفظي بمستحضرات التجميل في الثلاجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينصح مختصون المرأة بعدم الاحتفاظ ببعض مستحضرات التجميل في الثلاجة، إذ تؤثر البرودة سلباً في قوامها والمواد الفعالة فيها.

فالثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بمستحضرات المكياج، مثل كريم الأساس والكونسيلر وأقلام أحمر الشفاه، لأن البرودة تؤثر سلباً في قوام المستحضر، ومن ثم يصير قوام كريم الأساس متكتّلاً ويصعب تطبيقه، بينما يفقد أحمر الشفاه مرونته وقد ينكسر. ولتجنّب ذلك ينبغي الاحتفاظ بمستحضرات المكياج في الحمام.

ويُنصح أيضاً بعدم الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في الثلاجة، لأن زيوت الوجه والأمصال الزيتية حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي يمكن أن تنفصل المكونات ويصير المستحضر غير صالح للاستخدام، كما قد تتأثر فاعليته سلباً.

ولتجنب حدوث ذلك، ينبغي الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في درجة حرارة الغرفة.

كما تعد الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بطلاء الأظافر، إذ قد يصير قوام الطلاء غليظاً ويصعب تطبيقه، ومن الأفضل الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس.

وكذلك الكريم الواقي من الشمس، لأن البرودة قد تؤثر سلباً في تركيبته، ما يقلل فاعليته في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ولا ينبغي الاحتفاظ بالعطور في الثلاجة، لأن البرودة قد تؤثر سلباً في جزيئات العطر، وبالتالي يفقد رائحته المميزة. كما يعد الحمام غير مناسب للاحتفاظ بالعطور. ومن الأفضل تخزينها في مكان بارد ومظلم.