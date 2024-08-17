الامارات | 700 ألف زهرة على سجادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 700 ألف زهرة من أجمل زهور العالم اجتمعت في ساحة جراند بليس التاريخية في بروكسل على مساحة 300 متر مربع، لتشكل أكبر سجادة من الزهور في العالم. وتم تصميم وتنفيذ هذه السجادة المدهشة في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث اجتمع المئات من مختصي الزهور لاستخدام زهرة البيجونيا في صناعة هذه السجادة.

كما تم استخدام الحشائش وورق الشجر لتلوين هذه السجادة العملاقة، ولم يتم استخدام تربة لتثبيت الزهور بل تم وضعها على أرضية الساحة مباشرة.

تُظهر هذه السجادة بتصميمها وألوانها مدى روعة وجمال زهرة البيجونيا. واستخدم المصممون تدرجات لونية بدأت من الأصفر إلى الوردي إلى الأحمر فقط، باستخدام زهرة واحدة فقط.

يذكر أنه تم صناعة أول سجادة من هذه الزهور في عام 1971 كجزء من مهرجان الزهور الذي بدأت بروكسل تقيمه للترويج لصناعة الزهور لديها، حيث تشتهر بلجيكا بتصدير زهرة البيجونيا التي بدأت زراعتها عام 1860 حتى وصل إنتاجها إلى 60 مليون زهرة كل عام.