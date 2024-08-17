الامارات | «الجورت» يفرض حضوره الصيفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل «الجورت» في موسم الصيف ليمنح المرأة إطلالة تساير عارضة الأزياء والممثلة الأميركية إميلي راتاجكوسكي.

وأوضحت مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال أن «الجورت» عبارة عن شورت جينز، إذ إن الكلمة هي اختصار لكلمتي «جينز» و«شورت»، مشيرة إلى أن «الجورت» يمتاز بقصة أطول بعض الشيء من «شورت الجينز» العادي، لكنه لايزال فوق الركبة.

وأضافت المجلة أن «الجورت» يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن تنسيقه مع ثوب قصير وحذاء رياضي للحصول على إطلالة «كاجوال».

كما يمكن الحصول على إطلالة أكثر أناقة من خلال تنسيق «الجورت» مع قميص وحذاء باليرينا أو صندل ذي كعب.