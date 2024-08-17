التنورة الماكسي تتربع على عرش موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تتربع التنورة الماكسي على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.

وأوردت مجلة “Instyle” أنها تنورة يصل طولها إلى الكاحل، وتطل هذا الموسم بموديلات متنوعة ترضي كل الأذواق.

وأوضحت المجلة أنها تتسم هذا الموسم بطابع عملي، حيث تأتي من الجينز، وبطابع صيفي مفعم بالرقة والأنوثة من خلال خامة الدانتيل ذات الثقوب.

وتمتاز هذه التنورة أيضاً بطابع جريء نقوش جلد النمر، وبطابع مثير بالفتحة الجانبية أو الفتحتين الجانبيتين.

ولتنطق بالأناقة والفخامة، تكتسي بالساتان أو التول، وتزدان بالكرانيش.

ألوان زاهية

ولإطلالة تخطف الأنظار، تتألق التنورة بألوان زاهية تشيع البهجة والمرح حيث تزهو بالأحمر والوردي والأخضر والأزرق والبنفسجي.