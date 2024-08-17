شركة تطلب الموافقة على استخدام لقاح جدري القرود للمراهقين

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تسعى شركة "بافاريان نورديك" للتكنولوجيا الحيوية، وهي الشركة الوحيدة التي أنتجت لقاحاً معتمداً مضاداً لجدري القرود "إمبوكس" في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى الحصول على تصريح باستخدام المراهقين للقاح في ظل انتشار سلالة جديدة من الفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها شمالي كوبنهاغن، إنها سترسل بيانات سريرية إلى وكالة الأدوية الأوروبية لدعم توسيع استخدام اللقاح ليشمل الأشخاص من سن 12 إلى 17 عاما في أوروبا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي "إمبوكس" في أفريقيا حالة طوارئ صحية عالمية الأسبوع الجاري، مما يمهد الطريق لاستجابة دولية منسقة.

وسجلت السويد الخميس حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، في أول تشخيص لهذا النوع من العدوى خارج قارة أفريقيا.

وكان المصاب زار منطقة تفشت فيها السلالة الجديدة.