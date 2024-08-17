حافية القدمين.. طفلة "شرقاوية" تشعل منصات التواصل بمهاراتها الكروية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبحت طفلة من محافظة الشرقية حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مهاراتها الكروية الفريدة، وهي حافية القدمين، في مقطع فيديو انتشر بسرعة على "فيسبوك".

في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر "فيسبوك"، تظهر الطفلة وهي تؤدي مهارات كرة القدم في ملعب ترابي في الشارع بثقة وإصرار لافتين.

وبينما كان العديد من الأطفال يرتدون أحذية، اختارت الطفلة أن تلعب حافية القدمين، ما جعل أداءها يبدو أكثر تأثيرًا وجاذبية للمشاهدين.

أظهرت الطفلة في الفيديو مهارات في التحكم بالكرة، بداية من التمرير، حتى المراوغة، بالإضافة إلى تسديدات دقيقة، وهو ما لاقى إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

بعض المعلقين وصفوها بأنها "نجمة صاعدة" بينما أعرب آخرون عن إعجابهم بالروح الرياضية والإصرار الذي تظهره الطفلة الصغيرة.