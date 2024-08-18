الامارات | توقيف امرأة حاولت الاستيلاء على دارة إلفيس بريسلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُوقفت امرأة الجمعة في الولايات المتحدة بتهمة محاولة ابتزاز مفترضة تهدف إلى الاستيلاء على دارة إلفيس بريسلي، من خلال انتزاعها من ابنته المتوفاة عبر «مخطط وقح»، على ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وتواجه المشتبه فيها ليزا جانين فيندلي البالغة 53 عاماً، المتهمة بانتحال هوية، عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً.

ويُشتبه في أنها حاولت الاستيلاء على غريسلاند، دارة بريسلي الفارهة الشهيرة في ممفيس بولاية تينيسي، بحجة أن ابنة المغني الوحيدة ليزا ماري بريسلي التي توفيت في يناير 2023، لم تسدّد قرضاً بقيمة 3.8 ملايين دولار استلفته من شركة تُدعى «ناوساني للاستثمارات» مع رهن دارة غريسلاند كضمانة.

وحاولت فيندلي بعد ذلك تنظيم مزاد على العقار لحساب شركة «ناوساني للاستثمارات»، إلا أن هذا الإجراء حُظر في اللحظات الأخيرة في مايو الماضي من جانب قاضٍ في ولاية تينيسي، بناء على طلب ابنة الراحلة ليزا ماري بريسلي، الممثلة رايلي كيو، التي قدمت شكوى.

وأكدت وزارة العدل في بيان أن المشتبه فيها «زوّرت وثائق عدة»، لاسيما من خلال تقليد توقيعَي ابنة إلفيس بريسلي وكاتب بالعدل في فلوريدا، وأنها كانت في الواقع تسعى للاستيلاء على هذه الدارة من خلال «تسوية بالتراضي» مع عائلة بريسلي.