مايا دياب تتألق بإطلالة كلاسيكية تتمتع بالبساطة والرقي

النجمة اللبنانية مايا دياب تعد من بين النجمات اللواتي يتمتعن بأسلوب خاص ومميز في اختيار أزيائهن اللافتة والأنيقة التي تلائم كافة المناسبات التي تحضرها، ودائمًا ما تتمتع اختياراتها بلمسات خاصة تميزها عن غيرها، خاصة عند اختيارها للإطلالات الكلاسيكية الجذابة، فنجدها لها لمستها الخاصة والتي أحيانا تكون غير مألوفة أيضًا، وفيما يلي جولة على تلك الإطلالات.

أحدث الإطلالات الكلاسيكية للنجمة مايا دياب

مايا دياب تألقت مؤخرًا بإطلالة كلاسيكية تتمتع بالبساطة والرقي حيث اختارت طقم باللون الأبيض مكون من سروال كلاسيكي بخصر واسع ومرتفع وانسدل مستقيمًا حتى أسفل وتزين بالكسرات الطولية التي أضفت لمسة أنيقة على السروال.

مايا دياب في أحدث ظهور لها

وأكملت مايا دياب طقمها بـ جيليه من نفس اللون والخامة جاء بتصميم مجسم مع أكتاف عريضة وفتحة صدر طويلة على شكل حرف U، مع 3 أزرار صغيرة من الأسفل، وأكملت مايا أناقتها بحذاء كلاسيكي مسطح باللون البني مع نظارة شمسية صغيرة وأقراط دائرية ضخمة، ونالت تلك الإطلالة إعجاب قطاع كبير من جمهورها بمجرد أن قامت بمشاركة صور إطلالاتها مع الجمهور عبر انستجرام.

مايا دياب بإطلالات كلاسيكية خاطفة وبلمسات غير مألوفة

مايا دياب سبق وقد أطلت من قبل على الجمهور بإطلالة كلاسيكية كذلك اختارتها باللون الأبيض خلال حضورها أحد البرامج التلفزيونية، وجاءت الإطلالة عبارة عن بليزر قصير بتصميم تقليدي جاء بأكمام طويلة ومجسمة وأزرار أمامية مع فتحة صدر على شكل حرف v، ونسقت معها حذاء أبيض بكعب عال ومقدمة مدببة ووضعت لمستها غير المألوفة على تلك الإطلالة وارتدت طرحة زفاف قصيرة من التل

النجمة اللبنانية تألقت كذلك في ظهور سابق بلوك كريستالي براق باللون الفضي عبارة عن طقم كلاسيكي مكون من سروال بستايل الأرجل المتسعة بداية من الركبة؛ مع الخصر العالي المزين بالجيوب الجانبية والسحاب، ومنسق مع قميص أوفر سايز تركت أزراره مفتوحة بشكل كامل، وارتدت مايا كروب توب باللون الأسود الموحد مع هذا الطقم الذي ازداد تصميمه تفردًا بالحبيبات الكريستالية التي يخطف بريقها الأنظار، وأكملت مايا دياب أناقتها بحقيبة يد من الجلد الأسود مع بوت أسود ذو نعل سميك.

النجمة اللبنانية سبق وقد ظهرت كذلك من قبل بإطلالة كلاسيكية جذابة وبسيطة عبارة عن فستان طويل ومجسم على قوامها باللون البني الفاتح، تميز بياقة عالية بدون أكمام وخال من التفاصيل في تصميمه، ووضعت فوق كتفيها معطفا من المخمل بدرجة لونية متقاربة، تميز هو الآخر بتصميم طويل، وحملت مايا حقيبة هيرمس باللون البني، بينما انتعلت حذاء مدبب مطبع بنقشة برية متناغمة مع ألوان طلتها الأنيقة.

مايا دياب وعشق للإطلالات الكلاسيكية الخاطفة

من بين الإطلالات الخاطفة للأنظار التي تألقت بها مايا دياب كانت عندما ظهرت مرتدية بدلة نسائية باللون الرمادي البراق وتميزت إطلالة مايا دياب بالشكل التقليدي للبدل النسائية ولكن على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت بسروال واسع وبليزر فضفاض بأكمام طويلة من Versace، ونسقت معهما توب باللون الأسود أسفل البليزر وحذاء أسود بكعب عال أيضًا.

كما ظهرت في جلسة تصوير سابقة بإطلالة عبارة عن سروال ضيق بخصر مرتفع وكروب توب بفتحة صدر غير منتظمة، وكلاهما مطبعان بالنقشة البرية، ووضعت فوقهما بليزر باللون الأسود جاء بأكمام طويلة وتصميم طويل قليلًا، مع أزرار ذهبية جذابة وياقة طويلة حريرية، وأكملت النجمة اللبنانية أناقتها بقبعة سوداء مزينة بالقطع المعدنية الذهبية، وانتعلت حذاء بوت جلدي باللون الأسود.

مايا دياب سبق وأطلت بإطلالة فخمة عبارة عن بدلة باللون الفوشيا، مكونة من سروال ضيق بخصر مرتفع وبليزر باللون نفسه وضعته على كتفيها، ونسقت معه توب كورسيه باللون الأسود، ونالت تلك الإطلالة تفاعل وإعجاب الجمهور، كما خطفت الأنظار من قبل بإطلالة جلدية سوداء عبارة عن تنورة بتصميم مجسم على الخصر، ثم انسدلت بكرانيش غير منتظمة الأطراف، وبتصميم قصير ونسقت معها توب باللون الرمادي وبليزر جلدي أسود بأكمام طويلة ومفتوح من الأمام وانتعلت حذاء بوت باللون الأسود.

معلومات عن مايا دياب

الجدير بالذكر أن مايا دياب بدأت مشوارها الغنائي عام 2002 من خلال انضمامها لفرقة "الفور كاتس" وفي 2001 شاركت مايا دياب في برنامج استوديو الفن ونالت الميدالية الذهبية عن فئة التقديم، ثم تنقلت بين عرض الأزياء والغناء مع فرقة "الفور كاتس"، بعدها انطلقت في الغناء منفردة، ومن أشهر أغانيها "يا نيالي"، "شكلك ما بتعرف"، "حبيبي" وشاركت بديو غنائي مع رامي عياش بعنوان "سوا".

وخاضت النجمة اللبنانية مايا دياب أيضًا مجال التمثيل حيث شاركت في الفيلم السينمائي "أسد وأربع قطط" 2007 إلى جانب مسلسلين هما "كلام نسوان" في 2009 و"الدنيا هيك" في 2010، وتوالت أعمالها الفنية فيما بعد.

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