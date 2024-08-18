علامات تحذيرية تكشف إصابتك بتسمم البطيخ الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - عادة ما يُعطي الجسم ردة فعل عند الإصابة بمشكلات صحية مثل "تسمم البطيخ الأحمر"، وتكون عبارة عن أعراض تحذيرية، وذلك حذرت منه الدكتورة سابينا كاريسيفا خبيرة التغذية في مستشفى الأطفال التابعة لوزارة الصحة الروسية.

ووفقا لما ذكره موقع aif.ru، يجب استدعاء سيارة الإسعاف في حالة تفاقم حالة المصاب وارتفاع درجة حرارته والغثيان والتقيؤ والإسهال وألم في منطقة البطن. كما قد يعاني من الضعف العام.

وتشير الطبيبة، إلى أن تناول البطيخ الأحمر باعتدال مفيد للجسم لأنه يحتوي على نسبة جيدة من L-citrulline، الذي هو حمض أميني يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويسهل عملية توصيل الأكسجين إلى العضلات. كما يحتوي على العديد من الكاروتينات بما فيها الليكوبين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين А . والليكوبين مفيد لصحة العيون والرؤية والوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (ضعف الرؤية المركزية). وهو مفيد للقلب والأوعية الدموية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمنع تكون اللويحات.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ الأحمر على معادن البوتاسيوم الضروري لعمل القلب، والمغنيسيوم الذي يؤثر إيجابيا في عملية انقباض العضلات والجهاز العصبي، وضروري أيضا لامتصاص الكالسيوم.

أما بذور البطيخ الأحمر فمفيدة للجسم أيضا. لأنها تحتوي على عناصر مغذية يحتاجها الجسم، حيث تحتوي 100 غرام منها على:

755 ملغم فوسفور (108 بالمئة من حاجة الجسم اليومية)، و 648 ملغم بوتاسيوم (13 بالمئة)، و 515 ملغم مغنيسيوم (129 بالمئة) و99 ملغم صوديوم (7 بالمئة) و54 ملغم كالسيوم (5 بالمئة) كما تحتوي على الزنك والحديد والمنغنيز.



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