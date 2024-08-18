أودت بحياة عروسة ليلة زفافها.. أعراض تكشف هبوط الدورة الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الضبع

في واقعة مأساوية هزت قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، تحولت ليلة الحناء، التي تسبق يوم زفاف الفتاة الشابة هدير محمد شحتة، إلى ليلة حداد وبكاء بعد وفاتها المفاجئة، عقب تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

نصائح لتقليل فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز النصائح التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية، وفقً الموقع "Healthline"

الحفاظ على الترطيب الجيد

شرب كميات كافية من الماء يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويُفضل تناول الماء بانتظام على مدار اليوم، خاصة في فترات الصيام أو الطقس الحار، فيما يساعد الترطيب الجيد على منع الجفاف، الذي يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم.

تناول طعام متوازن وغني بالعناصر الغذائية

تؤثر جودة التغذية بشكل كبير على الدورة الدموية، لذا تأكد من تناول طعام متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين ب، التي تدعم صحة الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن.

ممارسة الرياضة بانتظام

تلعب التمارين الرياضية دورًا مهمًا في تعزيز الدورة الدموية، وتعمل ممارسة النشاط البدني على تحسين كفاءة القلب والأوعية الدموية، مما يساهم في تدفق الدم بشكل أفضل، فيما يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي، أو السباحة، أو تمارين القوة، وفقًا لقدرتك البدنية.

تجنب التغيرات المفاجئة في وضعية الجسم

يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في وضعية الجسم، مثل الوقوف بسرعة بعد الجلوس لفترة طويلة، إلى حدوث هبوط في الدورة الدموية، لذا حاول التحرك ببطء وتجنب الانتقال المفاجئ من وضعية الجلوس إلى الوقوف.

الحذر من التغيرات المناخية

تأثير الطقس على الدورة الدموية يمكن أن يكون كبيرًا، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، وفي الطقس الحار، يُفضل البقاء في الأماكن المكيفة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء ملابس خفيفة وقابلة للتنفس.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

النوم الجيد يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدورة الدموية، لذا تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد كل ليلة، إذ يساعد النوم في تنظيم ضغط الدم وتجديد الطاقة.

استشارة الطبيب بانتظام

إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مزمنة أو تتناول أدوية قد تؤثر على ضغط الدم، من المهم استشارة الطبيب بانتظام.

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