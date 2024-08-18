لن تتخيل تأثير الاستحمام بالماء البارد على القلب.. مخاطر غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتمتع حمامات الماء البارد بفوائد صحية مذهلة حيث تساعد في تقليل الألم والالتهابات، وتقوية المناعة، وخفض التوتر، وتقليل القروح والتعب.

وعندما يضرب رذاذ الماء البارد الجسم قد تشعر بصدمة طفيفة، ما يساعد على زيادة كمية الأكسجين ومعدل ضربات القلب واليقظة، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء البارد أيضا إلى مشكلات صحية خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفق ما كشف موقع "تايمز ناو نيوز".

وتحدث النوبة القلبية أو السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب بشكل حاد أو ينخفض بسبب نقص الدم أو الجلطة.

كيف تزيد الحمامات الباردة من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية؟

صدمة الماء البارد تتسبب في إغلاق الأوعية الدموية في الجلد، ما يزيد من مقاومة تدفق الدم ومعدل ضربات القلب، ونتيجة لذلك، يعمل القلب بجهد أكبر ويرتفع ضغط الدم، وبالتالي، يبدأ القلب في النبض بشكل أسرع، ليتمكن من ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

وعندما تنخفض درجة حرارة الجسم إلى أقل من 95 درجة، يؤدي ذلك إلى انخفاض حرارة الجسم وتلف عضلة القلب.

وبالتالي فإن صدمة الماء البارد يمكن أن تسبب نوبات قلبية، حتى لدى الأشخاص الأصحاء نسبيا والشباب، وتشمل العوامل الأخرى التي قد تسبب آلام الصدر تغير الضغط الجوي، وانخفاض الرطوبة، والرياح.

ويمكن لهذه الظروف أن تحفز جسمك على الاستجابة بشكل سلبي من خلال زيادة نشاط الجهاز العصبي وتضييق الأوعية الدموية وعضلات الرئة وزيادة كثافة الدم، ما يسبب إجهاد القلب.

علامات وأعراض النوبة القلبية:

تختلف أعراض النوبة القلبية، حيث قد يعاني بعض الأشخاص من علامات خفيفة بينما يعاني آخرون من أعراض حادة، بينما لا يعاني البعض الآخر من أي أعراض على الإطلاق.

العلامات التي يجب أن تعرفها:

ألم في الصدر

ألم أو انزعاج في الكتفين أو الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو الأسنان أو حتى الجزء العلوي من البطن.

التعرق البارد

التعب والانزعاج

حرقة المعدة وعسر الهضم

الدوخة أو الدوار

الغثيان والتعب

وغالبا ما يأتي ضيق التنفس مصحوبا بعدم الراحة في الصدر، ولكن ضيق التنفس يمكن أن يحدث أيضا قبل عدم الراحة في الصدر.

كما أن الأعراض لدى النساء تختلف عن الرجال حيث يشعرن بألم قصير أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر، وفي بعض الأحيان، تكون أول أعراض النوبة القلبية هي السكتة القلبية المفاجئة.

طرق تقليل الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية:

تجنب الاستحمام بالماء البارد:

يجب الاستحمام يوميا بالماء الساخن أو الدافئ أو الفاتر.

حافظ على نفسك دافئا:

إذا كنت عرضة للإصابة بالأمراض في ظل تغير الطقس، فمن الأفضل ارتداء طبقة مناسبة من الملابس.

النشاط البدني:

خصص 30 دقيقة على الأقل يوميا لممارسة الرياضة عن طريق الجري أو الركض أو المشي.

تجنب الإجهاد المفرط:

حاول ألا تبذل مجهودا بدنيا أو تقوم بأعمال شاقة إذا كنت مريضا بالقلب.

تجنب الكحول

من الأفضل تجنب الكحول خاصة إذا كنت تعاني من حالة قلبية.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يسبب الإصابة بمشكلات في القلب.

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