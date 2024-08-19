30 صورة ساحرة.. دولة تستقبل سياحا أكثر من عدد سكانها

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم توافدا مفرطا من السياح الأجانب، الذين يفوق عددهم عدد السكان المحليين.

وبحسب صحيفة express، فإن النمسا تمثل الدولة السياحية الأكثر ازدحاما، إذ أنها تستقبل عدد سياح أكثر من عدد سكانها.

وبحسبMoneyTransfers ، فإن النمسا بها 3.6 سائح لكل مواطن محلي، وتستقبل النمسا حوالي 32 مليون زائر سنويًا على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 8.9 مليون نسمة.

ومن غير المستغرب أن تكون فيينا، عاصمة النمسا، الوجهة الأكثر زيارة في البلاد، وفي العام الماضي تم التصويت لها مرة أخرى على أنها المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في أوروبا.

مدينة الأحلام

تُعرف فيينا باسم "مدينة الأحلام"، ويقال أيضًا إنها واحدة من أنظف مدن العالم وأكثرها خضرة، مع وجود العديد من الحدائق العامة على طول ضفاف نهر الدانوب.

المعالم السياحية

كما تساعد المعالم السياحية التي لا بد من زيارتها مثل كاتدرائية سانت ستيفن المهيبة ومتحف سيجموند فرويد ودار الأوبرا والباليه في تعزيز مكانتها.

المأكولات الشهية

كما تتمتع فيينا أيضًا بمأكولاتها الشهية مثل الشوكولاتة اللذيذة وشرائح اللحم الشهية لإسعاد عشاق الطعام.

تعاني عدة قرى صغيرة في النمسا من السياحة الجماعية، فقد خرج سكان قرية هالشتات الخلابة الواقعة على ضفاف بحيرة هالشتات إلى الشوارع للاحتجاج على السياحة.

يُعتقد أن القرية كانت مصدر إلهام فيلم ديزني الشهير Frozen. وغالبًا ما يتدفق السياح إلى نقطة المراقبة في القرية لالتقاط صور سيلفي.

في العام الماضي، أقام موظفو القرية سياجًا لحجب الرؤية في محاولة لمنع السياح من التقاط الكثير من الصور.