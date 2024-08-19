"تظهر قبل موعد الغداء".. علامات تدل على مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعد مرض السكري من الأمراض الخطيرة، لذا يجب تحديد علاماته مبكرا، وتظهر بعض العلامات في الليل فقط، بينما تظهر بعض الأعراض الأخرى فور الاستيقاظ.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن علامات مرض السكري التي تظهر قبل تناول الطعام خاصة وقت الغداء.

علامات الإصابة بمرض السكري التي تظهر قبل موعد الغداء:

من العلامات الشائعة قبل الغداء "العطش الشديد"، لذا إذا وجدت نفسك تبحث باستمرار عن الماء، بالرغم من أنك تتناول الكثير، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وقد تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى محاولة الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، ما يسبب الجفاف وزيادة العطش.

ومن العلامات الأخرى التي يجب الانتباه إليها زيادة الجوع أو الشراهة في الأكل، لذا إذا شعرت بالجوع بشكل غير عادي قبل الغداء، حتى لو تناولت وجبة إفطار دسمة، فقد يكون ذلك بسبب عدم قدرة جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة بشكل فعال.

ويحدث هذا لأن الأنسولين لا يعمل بشكل صحيح أو غير كافٍ، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يشير إلى أن جسمك يستمر في تناول الطعام.

التعب والضعف

إذا وجدت نفسك تشعر بالتعب أو الضعف بشكل غير عادي في الصباح أو قبل الغداء، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يكافح لإدارة مستويات السكر في الدم.

ويحدث هذا التعب لأن خلاياك لا تحصل على الجلوكوز الذي تحتاجه للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق المستمر.

كيفية التحكم في مستوى السكر في الدم؟

التخطيط للوجبات:

من الأفضل تناول وجبات متوازنة تتضمن مزيجا من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.

تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض:

يتم هضمها ببطء أكبر وتؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم.

النشاط البدني المنتظم:

تساعد التمارين الرياضية على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

مراقبة مستويات السكر في الدم:

وقد يسهم ذلك في معرفة كيفية استجابة الجسم للأطعمة والأنشطة المختلفة.

الماء:

يساعد شرب الكثير من الماء طوال اليوم في الحفاظ على ترطيب الجسم، ودعم وظائف الكلى، والتخلص الفعال من الجلوكوز الزائد.

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