الامارات | وفاة عميدة سن البشرية الإسبانية ماريا برانياس عن 117 عاما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الإسبانية ماريا برانياس، عميدة سن البشرية، في إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا عن 117 عاما، وفق ما أعلنت عائلتها اليوم الثلاثاء. وقالت العائلة في رسالة نشرتها على حساب مخصص لبرانياس على منصة إكس "لقد رحلت عنا ماريا برانياس"، مضيفة "لقد توفيت تماما كما كانت تريد: أثناء نومها، بأمان ومن دون ألم"، من دون توضيح يوم الوفاة أو ساعة حصولها.