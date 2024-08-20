لماذا نشعر بالصداع بعد تناول السكريات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يُصاب العديد من الأشخاص بالصداع بعد تناول وجبة غنية بالسكريات، ولكن ما هي العلاقة بينهما؟ ولماذا يشعر البعض بالصداع بعد تناول الحلويات أو المشروبات السكرية؟

وفقا لموقع "onlymyhealth" و"medicalnewstoday"، إليك سبب الشعور بالصداع بعد تناول السكريات:

انخفاض سكر الدم

يرسل الجسم إشارات طارئة للدماغ عند نقص مستويات السكر في الدم، للحصول على المزيد من الطاقة، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات هرمونية، مثل زيادة إفراز الأدرينالين والنورادرينالين، وهذا بدوره يسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى الإصابة بالصداع.

انسحاب السكر

عندما ينخفض مستوي السكر فجأة، تحدث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى الصداع وأعراض أخرى مثل التعب والقلق.

الجفاف

يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء لمعالجة السكر، ما يؤدي إلى الجفاف، الذي يسبب تضييق الأوعية الدموية وزيادة الضغط داخل الجمجمة، ما يزيد من الإصابة بالصداع

نصائح للوقاية من الصداع الناتج عن السكريات:

شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

زيادة استهلاك الأطعمة الصحية، مثل الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحد من التوتر والإجهاد.

الحصول على قسط كاف من النوم.

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