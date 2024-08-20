"فلوس وترقية وعلاقة عاطفية قوية" خبير أبراج يكشف أكثر برج محظوظ في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

كشف خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أكثر برج محظوظ على كافة الأصعدة خلال شهر سبتمبر، هو برج العذراء

الحظ المهني:

على الصعيد المهني، سيجد مواليد برج العذراء فرصًا جديدة للنمو والتطور، وذلك لوجود كوكب عطارد في وضعية داعمة مما يساعدهم على اتخاذ قرارات حكيمة ويعزز من فرص النجاح في المشاريع والأعمال الجديدة، كما سيكون هذا الشهر مثاليًا لتحقيق أهداف مهنية جديدة والتميز في مكان العمل.

الحظ العاطفي:

برج العذراء سيشهد تحسينات كبيرة في حياته العاطفية، وذلك لأن الكواكب تدعمه بشكل كبير، وسيكون لديه فرص لتوطيد علاقته مع شريك حياته أو الدخول في علاقة جديدة مليئة بالحب والتفاهم، و دعم كوكب الزهرة يعزز من جاذبية العذراء ويزيد من فرص التواصل والانسجام مع شريكه.

الحظ المالي:

يتواجد كوكب المشتري في موقع إيجابي مما يجلب فرصًا مالية كبيرة، قد تأتي مكاسب مالية من استثمارات سابقة أو من فرص جديدة تظهر في هذا الشهر، الحظ المالي يرافق العذراء ويجعل من شهر سبتمبر فترة مثالية للاستثمار وتحسين الوضع المالي.

لحظ الصحي:

من الناحية الصحية، يتمتع برج العذراء بمرونة وقوة كبيرة، تأثير الكواكب الإيجابي يعزز من الطاقة والحيوية، مما يجعلهم قادرين على تجاوز أي مشكلات صحية قد تواجههم. النصيحة الوحيدة هي الاعتناء بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على هذه الحيوية.