الامارات | آلان ديلون.. «الرجعي» و«أجمل رجل في تاريخ السينما»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من طوكيو إلى نيويورك مروراً ببلدان أوروبية عدة، أشادت الصحافة العالمية بالممثل الفرنسي آلان ديلون، من دون أن تخفي الطبيعة الجدلية أحياناً لآراء «أجمل رجل في تاريخ السينما»، خصوصاً وصفه بـ«الرجعي»، نظراً لمواقفه من النساء.

صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، وصفت آلان ديلون بأنه «ممثل عظيم ورجعي كبير»، في إشارة إلى ما كان يوصف به من تناقضات في شخصيته، بين براعته التمثيلية الكبيرة التي شكّلت موضع تقدير واسع، والانتقادات التي طالت مواقفه من النساء.

ولم تتوانَ صحف إيطاليا (حيث صوّر آلان ديلون الكثير من الأفلام في بداية حياته المهنية)، بينها صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، عن إغداق المديح للنجم «الجميل» الذي وصل إلى مرتبة «الأسطورة».

وكتب الناقد البريطاني في صحيفة «الغارديان»، بيتر برادشو «بوسامته وسحره، كان آلان ديلون أحد أكثر نجوم السينما غموضاً».

أما الصحافة الألمانية، من جانبها، فلم تبخل عن الإشادة بالممثل الراحل، إذ عنونت صحيفة «ميونيخ ميركور» بالفرنسية «شكراً لك أيها العبقري»، فيما وصفته صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» بـ«الرجل الساحر». وكتبت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» من ناحيتها «هالة ملك الموت الجميلة جعلت منه أسطورة سينمائية. لقد شكّل مع رومي شنايدر ثنائي الأحلام، ليس فقط على الشاشة».

واعتبرت «دويتشه فيله» من جانبها أنه «إذا كان علينا أن نلخص تاريخ السينما في محطات قليلة، فماذا سيبقى؟ صعلوك تشابلن، وروعة جيمس دين، وفستان مارلين مونرو، ومشهد الاستحمام في فيلم هيتشكوك، وبالطبع آلان ديلون في (لو ساموراي)».

وفي اليابان، حيث كان آلان ديلون يتمتع أيضاً بشعبية كبيرة، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون «إن إتش كي نيوز»، NHK News، أن الممثل «كان محبوباً بفضل سحره وحركاته في أفلامه». وكتبت «جابان تايمز» أن «صورته كمعشوق الجماهير وشخصيته الشبيهة بجيمس دين، جعلتاه أحد أكثر الممثلين شهرة في بلاده».

وفي الولايات المتحدة، وصفت صحيفة «نيويورك تايمز»، ديلون بأنه «قوي ووسيم للغاية»، و«نجم عالمي» كان يتودد إليه أعظم المخرجين في عصره. أما مجلة «ذي نيويوركر» فوصفته بأنه «أجمل رجل في تاريخ السينما».

في سويسرا، تحدثت صحيفة «لو تان» عن وفاة «آخر أسطورة عظيمة للسينما الفرنسية»، وكتبت «كان الممثل رجلاً قوياً بوجه ملائكي».

تحدثت صحيفة «إل باييس» الإسبانية من جانبها عن ممثل يتمتع «بهالة لا تضاهى»، و«أيقونة السينما الأوروبية، المعروف بموهبته وقدرته على الإغواء». وسلّطت الضوء أيضاً، مثل وسائل إعلام أخرى، على الجدل الذي أحاط به، بفعل تعليقاته الذكورية، وكذلك صداقته المعلنة مع الزعيم الفرنسي اليميني المتطرف، جان ماري لوبان. وأشادت «بي بي سي» البريطانية بالممثل الذي «جعل قلوب المعجبين تنبض»، لكنها أسهبت في الحديث عن التمزق العائلي بين أبناء ديلون في آخر سنوات عمره، واصفة ذلك بأنه «الفصل المأساوي الأخير» في حياة النجم الفرنسي السويسري.