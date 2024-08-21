الامارات | تمديد «أبوظبي الدولي للكتاب» إلى 10 أيام اعتباراً من دورة 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للغة العربية تمديد فترة إقامة معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى 10 أيام، اعتباراً من دورته الـ34، التي ستقام من 26 أبريل إلى 5 مايو 2025.

وتخدم الخطوة أهداف المعرض المنهجية الرامية إلى تحفيز الابتكار في صناعة النشر، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي، فضلاً عن أن زيادة الفسحة الزمنية للحدث الأبرز في العاصمة ستسهم في تقديم دعم أكبر للكتّاب المحليين والعرب لعرض أعمالهم، ومنحهم وقتاً أطول للتواصل مع ناشرين عالميين، ما يدعم إرساء المبادئ التوجيهية والمعايير الخاصة بالقطاع بناء على أفضل الممارسات الدولية في مجال النشر.

ومن المنتظر أن يترافق توسيع الإطار الزمني للمعرض مع تحسين البنية التحتية للحدث، من حيث توفير مرافق أفضل للعارضين والزوّار، وتوسيع برامجه لتشمل موضوعات متنوّعة تستقطب فئات عمرية ومهنية أكبر.

واتخذ المركز القرار من منطلقات استراتيجية وتسويقية، واستند إلى مخرجات دراسة شاملة أجراها المركز لتطوير المعرض، وتعزيز مؤشّراته الأساسية، ولاسيما عدد الزوّار، ونسب المبيعات. وأظهرت نتائج استطلاع رأي تم خلال نسخة العام 2024، أن أغلبية الزوّار والعارضين يرغبون في زيادة عدد أيام المعرض، الذي يعدّ منصّة لمحتوى إبداعي أساسه اللغة العربية، ويشمل جميع الصناعات التي تدعم الثقافة المقروءة والمرئية والمسموعة والتفاعلية، وتؤثّر في زيادة استخدامها عالمياً، وتنسجم الخطوة مع معايير القدرة التنافسية الإقليمية، ولاسيما أن مدة إقامة المعارض في المنطقة تراوح بين 10 و12 يوماً.

وأكّد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، أن زيادة أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب ستعزّز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، كما ستتيح للزوّار والعارضين الاستفادة بشكل أكبر من مخرجات هذا الحدث الثقافي الأبرز في الدولة. وأوضح أن قرار التمديد سيُعزّز مكانة المعرض على الساحة العالمية، بإتاحة مزيد من الوقت للوفود الدولية والضيوف من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة والتفاعل، كما سيسمح باستقبال عدد أكبر من الزوّار المحليين والدوليين.