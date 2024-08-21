قبل عودة الأطفال للدراسة .. هذه الفحوصات يُنصح بها

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك الكثير من الأطفال التي تعانى من مشاكل صحية في البصر ويصعب كشفها دون فحص طبي، لأن الطفل ببساطة يعتقد أن غيره من الأطفال يرون الأشياء بنفس الطريقة، وذلك ما كشفته بعض التقارير الطبية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "مديكال إكسبريس".



من هذه الحالات قصر النظر، ومشاكل عدم رؤية بعض أو كل الألوان.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالعيون، فبحسب الدكتورة ناتاشا فليك، رئيسة الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان "على الآباء أن تذكر أن الأطفال ينمون، وكذلك أسنانهم".

وتقول فليك: "هذا مهم بشكل خاص للأطفال الذين يرتدون واقيات الفم أثناء ممارسة الرياضة. يمكن أن تؤدي طفرات النمو وفقدان الأسنان وظهور أسنان جديدة إلى تغيير في مدى ملاءمة واقي الفم، لذا فقد حان الوقت لفحصه".

وترجع أهمية فحص العيون إلى أن "العديد من الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الرؤية غير مشخصة قد يصابون بمشاكل سلوكية لأنهم ميالون إلى الانفصال".

وما يحدث هو أنهم قد يسعون إلى تسلية أنفسهم، وبالتالي تعطيل الفصل. أو قد يُنظر إليهم على أنهم يقلدون عمل الطالب المجاور، لكنهم في الحقيقة لا يستطيعون رؤية مسألة رياضية على السبورة.

وبالنسبة للأسنان، فبحسب "هيلث داي" تقول فليك: "بعد صيف طويل من نظافة الأسنان السيئة المحتملة، يمكن أن يتشكل التسوس. لذا، فهذا هو الوقت المناسب لتنظيف أسنان الطفل، وتذكيره بأهمية عادات الأسنان الجيدة.

أما بالنسبة لتصحيح مشاكل النظر، فإن المفتاح هو أن يتواصل الآباء والمعلمون للتأكد من أن الأطفال يرتدون نظاراتهم بعد التصحيح.

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