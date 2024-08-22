5 فئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - سرطان القولون من الأمراض الشائعة التي يمكن الوقاية منها من خلال الكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي، ومع ذلك، هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة به من غيرها.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "الخليج 365" 5 فئات يجب عليها توخي الحذر، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون.

يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل حوالي 10% من جميع حالات السرطان وهو السبب الثاني الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، وفقًا لما جاء في منظمة الصحة العالمية.

الأعراض

تضييق البراز

نزيف مستقيمي

تقلصات البطن

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بالتعب المستمر

نقص الطاقة

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بسبب النزيف المزمن

الشحوب.

5فئات أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان القولون

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

التاريخ العائلي، حيث يمكن أن يؤدي التاريخ العائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو بعض الحالات الوراثية.

التاريخ الشخصي، أي الأفراد الذين أصيبوا بسرطان القولون والمستقيم من قبل أو أنواع معينة من الاورام الحميدة هم أكثر عرضة للخطر.

أشخاص يتبعون نظام غذائي غني باللحوم المصنعة .

المدخنين.

لذا يجب عمل كافة الفحوصات الطبية بعد تخطي سن الـ45 عام.

طرق الوقاية

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة والفحص المنتظم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

والتي يمكن أن تتلخص فيما يلي:

تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

عدم التدخين.

الحفاظ على نمط حياة نشط، وممارسة الرياضة.

تجنب التعرض لعوامل الخطر البيئية.

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