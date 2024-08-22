الفلفل الأسود كنز في مطبخك.. يقيك من هذه الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفلفل الأسود من البهارات التي تتمتع بنكهة قوية، ولذيذة، وله العديد من الفوائد الصحية رغم صغر حبوبه.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الفلفل الأسود من التوابل القوية التي تعزز من صحة الجهاز المناعي، "رشة واحدة" عند الطهي على الطعام تفعل الكثير من المعجزات لصحة أجهزة الجسم المختلفة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الفلفل الأسود يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

وأشارت إلى أن الفلفل الأسود يساهم في تحسين عملية الهضم عن طريق زيادة إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل ويقلل من الانتفاخ والغازات.

وأكدت على أن الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة ويساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة؛ كما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، وخصوصًا المزمنة، مثل القلب، والسكري، والسرطان، وغيرها من الأمراض.

كما أن الفلفل الأسود يستخدم كمضاد قوي للالتهاب، ويعالج التهاب المفاصل والعضلات.

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