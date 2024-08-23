شرب الماء في هذا التوقيت قد يمنع الجلطات.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الجسم يحتاج إلى الماء ليعمل بشكل صحيح، وقد يسهم تناوله في الصباح في إحتمالية الوقاية من الجلطات الدموية، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

فوائد أخرى لـ تناول الماء على الريق:

-نقل المغذيات:

يسمح الماء بنقل العناصر الغذائية إلى الخلايا وإزالة الفضلات منها.

-التنظيم الحراري:

تناول الماء يحد من التغيرات في درجة حرارة الجسم في البيئات الدافئة والباردة.

-تليين المفاصل:

يساعد الماء على تليين المفاصل وهو عنصر أساسي في سوائل التشحيم في الجسم، بما في ذلك اللعاب والمخاط المعدي والأمعاء والجهاز التنفسي والبولي.

-حماية الأعضاء:

قد يسهم الماء في حماية أعضاء الجسم والأنسجة من خلال الحفاظ على الشكل الخلوي.

تنظيف الأمعاء:

يساعد شرب الماء على معدة فارغة في تطهير الأمعاء، فهو يخلق الرغبة في تحريك الأمعاء وبالتالي تنظيم الجهاز الهضمي.

فقدان الوزن:

لا يحتوي الماء على سعرات حرارية، لذا فإن شرب كميات كبيرة منه أثناء اتباع نظام غذائي أمر ضروري قد يسهم في إنقاص الوزن وطرد جميع السموم ومنع الحموضة وزيادة التمثيل الغذائي.

منع حصوات الكلى:

شرب الماء على معدة فارغة يمنع تكون حصوات الكلى والتهابات المثانة.

اقرأيضا:

"فلوس وترقية وعلاقة عاطفية قوية" خبير أبراج يكشف أكثر برج محظوظ في سبتمبر

عارضة أزياء تضع "أغرب قناع" على وجهها: "سمعت أنه يمنع الشيخوخة" (فيديو)

الزبيب أم العنب.. هل الفواكه المجففة قيمتها الغذائية أعلى؟ طبيب يوضح

3 عادات غير متوقعة تهدد خصوبة الرجال.. احذرها

يقوي قلبك.. عصير يقي من تلف الكبد ويقلل الكوليسترول