هل يمكن للحامل والمرضعة تناول الشمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تفكرين في إضافة الشمر إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل أو الرضاعة؟ الشمر عشبة معروفة بفوائدها

الصحية المتعددة، ولكن هل هو آمن خلال هذه المراحل الحساسة؟

الشمر، تلك العشبة العطرية، يحظى بشعبية كبيرة بفضل نكهته المميزة وفوائده الصحية المحتملة.

ولكن، هل يمكن للمرأة الحامل والمرضعة الاستمتاع بفوائده دون القلق بشأن سلامتها وسلامة جنينها أو رضيعها؟

ووفق "ليفينج سترونج" فإنه يوجد أبحاث محدودة أكدت تأثيره على هرمون الاستروجين الأنثوي؛ لذا يجب استخدامه بكميات معتدلة، وأضافت أيضاً أنه آمن أثناء الحمل في حدود استخداماته المحدودة في الأطعمة.

كما يمكن تناول شاي الشمّر في نهاية الحمل إذا تأخر موعد الولادة، لتحفيز المخاض.

كما يستخدم أيضاً لزيادة إنتاج حليب الرضاعة الطبيعي.

وعلى الصعيد الآخر لا يمكن استخدام شاي الشمر إلا تحت إشراف النساء والتوليد الخاص بك.