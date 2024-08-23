القراد يهدد اليابان بأوبئة جديدة.. ما نسب وأماكن الانتشار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تشهد اليابان ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عن طريق القراد هذا العام، حيث تجاوزت الأرقام التقديرات السابقة، مما يدق ناقوس الخطر بشأن انتشار هذه الأمراض وتوسع مناطق تواجد القراد.

كشفت السلطات اليابانية عن زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة بواسطة القراد خلال العام الحالي، حيث سجلت أعداد قياسية مقارنة بالأعوام السابقة.

وتبعا لمعهد الأمراض المعدية الوطني، سجلت هذا العام حوالي 90 حالة إصابة بمتلازمة الحمى الشديدة مع نقص الصفيحات الدموية في غرب اليابان، وفقاً لوكالة كيودو للأنباء.

وأكد الخبراء على أن المناطق التي يتواجد فيها القراد تتوسع، مما يستدعي توخي الحذر لتجنب انتشار الفيروس في الأماكن غير المتوقعة، مثل المخيمات ومسارات المشي، خاصة في الأماكن التي يتردد عليها الناس.