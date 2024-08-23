دراسة جديدة تكشف: تدخين الحوامل حتى سيجارة واحدة تضر بالجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت دراسة جديدة عن حقيقة صادمة، وهي أن التدخين الخفيف، حتى سيجارة واحدة يوميًا، يرتبط بمشاكل صحية خطيرة لدى الأطفال حديثي الولادة.

ومن الواضح أن التدخين أثناء الحمل يرتبط بارتفاع مخاطر الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وتقييد نمو الطفل في الرحم.

ووقف "هيلث داي"، تكمن أهمية هذه الدراسة في أن بعض النساء يعتقدن أنه من المقبول تدخين السجائر قبل الحمل، أو في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، أو أن التدخين الخفيف من غير المرجح أن يكون ضاراً.

ولكن أوضح فريق البحث من جامعة شاندونج بالصين، أن الأطفال الرضع أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بمشاكل صحية خطيرة بعد الولادة، إذا كانت أمهاتهم يدخنّ "تدخيناً خفيفاً" بواقع سيجارة أو اثنتين يومياً قبل الحمل بـ 3 أشهر.

وأكدت النتائج أن هؤلاء الأطفال حديثي الولادة لديهم أيضاً خطر أعلى بنسبة 13% للدخول إلى العناية المركزة لحديثي الولادة.

ورغم ذلك، فإن هذه المخاطر تزداد مع كمية السجائر التي تدخنها المرأة، وتظل مرتفعة، حتى لو توقفت عن التدخين في منتصف الحمل.

وكان خطر الإصابة بأكثر من مشكلة صحية رئيسية واحدة عند حديثي الولادة إذا كانت الأم تدخن قبل الحمل أعلى بنسبة 27%، وأعلى بنسبة 31-32%، إذا كانت تدخن في أي وقت أثناء حملها.

جدير بالذكرأن خطر الدخول إلى العناية المركزة لحديثي الولادة، على سبيل المثال، أعلى بنسبة 24% إذا كانت الأم تدخن قبل الحمل، وأعلى بنسبة 30-32% إذا كانت تدخن أثناء حملها.