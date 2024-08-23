دراسة: اللحوم الحمراء تزيد خطر الإصابة بالسكري 2

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشفت دراسة جديدة واسعة النطاق عن علاقة قوية بين تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وأظهرت أكبر دراسة من نوعها حتى الآن وجود صلة وثيقة بين استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 حيث قام الباحثون بتحليل بيانات غذائية لـ 1.97 مليون شخص لتأكيد هذه العلاقة الخطيرة.

ورغم ذلك، لم يجد فريق البحث من جامعة كامبريدج رابطاً واضحاً بين مرض السكري وتناول الدواجن، وفق "هيلث داي"، وتم تجميع البيانات من 31 دراسة مختلفة في 20 دولة.

وكشفت النتائج أن تناول 50 جراماً من اللحوم المصنعة يومياً بانتظام، يزيد بنسبة 15% من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع 2 في غضون السنوات الـ 10 التالية.

وبعمل مقارنة، فإن تناول 100 جرام من اللحوم الحمراء غير المصنعة يومياً، أو ما يعادل شريحة لحم صغيرة، ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 10%.

كما أوضحت الباحثة الرئيسية نيتا فوروهي: "أن بحثنا يوفر الدليل الأكثر شمولاً حتى الآن على وجود ارتباط بين تناول اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء غير المصنعة، وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في المستقبل".