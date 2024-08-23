أطباء: السكر يتسبب في ظهور هذه الأعراض على الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هل تعلم أن السكر ليس مجرد تهديد لصحتك العامة، بل يؤثر أيضًا على بشرتك؟ كشف أطباء عن علاقة قوية بين ارتفاع نسبة السكر في الدم وظهور مشاكل جلدية مثل حب الشباب والتجاعيد.

السكر ليس جيداً للبشرة، هذا ما تؤكده الأدلة العلمية، والأمر لا يقتصر على السكر فقط، بل أيضاً على الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع، والتي تتحول بسرعة إلى سكر داخل الجسم.

تتسبب الكربوهيدرات البسيطة، مثل السكر المكرر والخبز الأبيض والصودا، في ارتفاع مستويات الأنسولين، ما يؤدي إلى ما وصفه الدكتور نيكولاس بيريكون، أخصائي الجلدية وصاحب مؤلفات عديدة، بأنه "انفجار التهاب في جميع أنحاء الجسم".

وتبعا لما جاء في "توتال ديرماتولوجي"، يرتبط السكر المهضوم بشكل دائم بالكولاجين في البشرة، من خلال عملية تعرف باسم الجليكوزيل.

وقد يؤدي الجليكوزيل أيضاً إلى تفاقم حالات الجلد مثل حب الشباب الوردية.

شعر الوجه

من جانبه، حذر الأطباء من أن السكريات تزيد من حب الشباب النشط، وفرط التصبغ، ونمو شعر الوجه.

وأيضا كلما زاد تناول السكر، زادت احتمالية الإصابة بمقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تتجلى في نمو الشعر الزائد (فرط الشعر)، والبقع الداكنة على الرقبة، وفي طيات الجسم.

والمؤشر الجلوكوزي هو المقياس الذي يحدد مدى سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول أطعمة معينة، أي أنه المفتاح لاتخاذ الخيارات الصحيحة للبشرة عندما يتعلق الأمر بالسكر.

ومن ناحية أخرى، يعتبر الكربوهيدرات البسيطة الأكثر ضرراً للبشرة، مثل: الخبز الأبيض، والحلوى، والأطعمة المقلية، والآيس كريم، وعصير الفاكهة، والمعكرونة، والكاتشب، والجبن الكريمي، والمربى، والبيتزا، والسكر (الأبيض والبني)، والوجبات الخفيفة المعبأة بالسكر، والمشروبات الغازية.