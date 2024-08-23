"مفتاح السعادة".. اكتشف كيف تساعدك الهوايات الإبداعية على النمو والتطور

محمد اسماعيل - القاهرة - تشعر بالملل أو الإحباط في حياتك اليومية؟ هل تبحث عن طريقة لتجديد طاقتك وإيجاد معنى للحياة؟ قد يكون الحل في استكشاف موهبتك الإبداعية.

تشير الدراسات إلى أن ممارسة الهوايات الإبداعية مثل الرسم، الكتابة، الموسيقى، والحرف اليدوية، تساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية، وتساعدنا على الشعور بالسعادة والإنجاز.

وجد باحثون من جامعة أنجليا روسكين البريطانية أن الانخراط في أنشطة الحرف اليدوية والفنون يرفع مستوى الإحساس بالرفاهية.

ووفق "نيو ساينتست"، حلّل الباحثون أكثر من 7 آلاف رد على استطلاع المشاركة السنوي، والذي يسأل الناس في إنجلترا عن كيفية مشاركتهم في أنشطة مثل: الفنون والثقافة والرياضة واستخدام الإنترنت.

تم توجيه سؤال جميع المشاركين عن مدى سعادتهم، وقلقهم، والشعور بالوحدة والرضا عن الحياة، وما إذا كانوا يشعرون أن حياتهم تستحق العناء.

وأظهر الباحثون أن الانخراط في الفنون والحرف اليدوية كان مرتبطاً بدرجات أعلى عبر مقاييس الصحة العقلية

كما لاحظ الباحثون أن الفنون والحرف اليدوية كثفة من الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة، لكنها لم تحدث فرقاً ملموساً في الشعور بالوحدة، وقد يكون ذلك لأن العديد من الحرف اليدوية يمكن القيام بها منفردة.