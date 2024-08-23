أمل جديد.. دواء يوفر حماية قوية ضد السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حقق دواء "مونجارو" إنجازًا طبيًا كبيرًا، حيث أثبت فعاليته في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 94% لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويعد اكتشاف دواء "مونجارو" إنجازًا طبيًا كبيرًا في مجال مكافحة مرض السكري. فقد أظهرت دراسة حديثة أن هذا الدواء، الذي يحمل الاسم العلمي "تيرزيباتيد"، قادر على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة هائلة تصل إلى 94% لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

هذه النتائج الواعدة تفتح آفاقًا جديدة لعلاج السكري والوقاية منه، وتقدم أملاً جديدًا لملايين الأشخاص المعرضين للإصابة بهذا المرض المزمن.

ووفق "هيلث داي"، شارك في التجربة 1032 شخصاً اعتبروا مصابين بمرض السكري ومرحلة ما قبل السكري، أو يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

وتم اعتبار المشاركين مصابين بمرض السكري إذا كانوا يعانون من أمراض القلب مثل: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، أو انقطاع النفس أثناء النوم بسبب السمنة.

وتناول المشاركون حقنة أسبوعياً، أو حقنة بجرعات 5 ملجم أو 10 ملجم أو 15 ملجم من تيرزيباتيد لمدة 176 أسبوعاً كما تم وضعهم على نظام غذائي ونظام تمارين رياضية أثناء فترة التجربة.

فترة ما بعد العلاج

وتبين أن بعض الوزن يميل إلى العودة بمجرد توقف المشاركين عن تيرزباتيد، وبعد الأسابيع الـ17 ووقف العلاج، "بدأ الذين توقفوا عن الدواء في استعادة الوزن وكان لديهم بعض الزيادة في التقدم إلى مرض السكري، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 88% في خطر تطور المرض بدلاً من 94%".

وتوصلت النتائج أن "الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً ارتبطت بالجهاز الهضمي، وكانت خفيفة إلى متوسطة الشدة بشكل عام، وشملت شكاوى متعلقة بالإسهال والغثيان والإمساك والقيء".