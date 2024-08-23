علامات في العين تنذر بارتفاع الكوليسترول الضار.. و4 وأعراض أشد خطرا

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع الكوليسترول هو حالة صحية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، ومع ذلك، لا تظهر عادةً أعراض واضحة في المرحلة المبكرة، مما يجعل من الصعب اكتشافها.

وفقًا لموقع "Times Now News"، هناك علامات تظهر على العينين وحولهما تشير إلى وجود مشكلات في الكوليسترول، وأبرزها اصفرار العين نتيجة تراكم الترسبات تحت الجلد حول العين.

علامات خيطرة تظهر في بؤبؤ العين

تشمل المشكلات التي قد تظهر في بؤبؤ العين ما يلي: اصفرار العين، ضبابية الرؤية، رؤية الأجسام غير واضحة، وألم العين. ومن الأعراض الشائعة الأخرى ظهور نتوءات صفراء حول العين نتيجة تراكم الترسبات تحت الجلد.

مخاطر ارتفاع الكوليسترول

الإصابة بالسكتة الدماغية

الإصابة بأمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

تلف الرؤية

أعراض أخرى لارتفاع الكوليسترول

ألم الصدر

ضيق التنفس

الدوخة والصداع

الشعور بالتعب

عوامل تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول

العمر

التاريخ العائلي

النظام الغذائي

قلة ممارسة الرياضة

التدخين

السمنة

الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

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