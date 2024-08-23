بعد انتشاره في السودان.. 9 أعراض تكشف إصابتك بـ "الكوليرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشهد السودان حاليا أزمة صحية حادة مع تفشي مرض الكوليرا، ما يهدد حياة الملايين.

مع انتشار هذا المرض، من الضروري أن يكون الجميع على دراية بأعراض الكوليرا المبكرة، لتلقي العلاج المناسب، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وموقع "clevelandclinic"، و"mayoclinic".

ما هو الكوليرا؟

الكوليرا هي مرض معدي حاد يصيب الأمعاء، وغالبا ما ينتشر في المناطق التي تعاني من سوء في الصرف الصحي وإمدادات المياه غير النظيفة.

أعراض مرض الكوليرا

الأشخاص المصابين بعدوي الكوليرا لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، بالرغم من وجود البكتيريا في البراز لمدة قد تصل إلى 10 أيام، ما يجعل من الصعب اكتشاف المرض والسيطرة عليه.

لكن، مع تطور المرض، تظهر عدة علامات تحذيرية، مثل:

إسهال مائي حاد يفقد معه الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح.

الجفاف الشديد.

الغثيان.

القيء.

العطش الشديد.

كميات أقل من البول.

تشنجات العضلات .

الأرق أو الانفعال.

الضعف.

أسباب مرض الكوليرا

تناول الأطعمة والمياه الملوثة.

الاتصال المباشر ببراز الشخص المصاب.

عدم وجود أنظمة صرف صحي مناسبة يؤدي إلى تلوث مصادر المياه بالبراز.

المضاعفات

انخفاض نسبة السكر في الدم.

انخفاض مستويات البوتاسيوم.

الفشل الكلوي.

طرق الوقاية من مرض الكوليرا

غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء الدافىء لمنع انتشار الجراثيم والأمراض.

استخدام معقم اليدين.

طهي الطعام جيدا وساخن.

تجنب شراء الطعام من الباعة المتجولين، فهذه الأطعمة قد تكون ملوثة.

تجنب تماما تناول الأسماك النيئة أو غير المطهية جيدا، مثل السوشي.

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