تدمر كبدك.. 4 مشروبات ترفع السكر في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكبد عضو مهم يساعد الجسم على التخلص من الفضلات أو السموم، لذا يجب الحفاظ عليه.

وكشف موقعي "medicalnewstoday" و "webmd" أخطر مشروبات تدمر صحة الكبد.

المشروبات السكرية:

تضر بصحة الكبد، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر أكثر بكثير مما يحتاجه جسمك.

الكحول:

الإفراط في تناول الكحول يسبب تلف الكبد.

المشروبات الغازية:

الأشخاص الذين يشربون الكثير من المشروبات الغازية هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

منتجات الألبان الغنية بالدهون:

يمكن أن يسهم الإفراط في تناول بعض منتجات الألبان عالية الدهون، وخاصة تلك التي تحتوي على الدهون المشبعة، في التهاب الكبد وتلفه.

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