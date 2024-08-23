4 أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان المثانة - احذر

محمد اسماعيل - القاهرة - سرطان المثانة نوع شائع من السرطانات يبدأ في خلايا المثانة.

والمثانة عضو عضلي مجوف في أسفل البطن يُخزن البول، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وغالبًا ما يبدأ سرطان المثانة في الخلايا التي تُبطن المثانة من الداخل.

وتوجد أيضًا خلايا الظهارة البولية في الكلى والأنابيب (الحالبين) التي تربط الكلى بالمثانة.

ويمكن أن يحدث سرطان الظهارة البولية في الكلى والحالب أيضًا، ولكنه أكثر شيوعًا في المثانة.

وهناك 4 علامات تعتبر مؤشر لسرطان المثانة البولية تتمثل فيما يلي:

وجود دم في البول.

الشعور بألم أثناء التبول.

ألم الظهر.

كثرة التبول وتغير لون البول.

متى يجب الذهاب للطبيب المختص

إذا لاحظت أن البول قد تغير لونه وكنت قلقًا من احتوائه على دم، عليك الذهاب فورا للطبيب المعالج.

عوامل تزيد من فرص الإصابة

التدخين.

التقدم في السن.

علاج سرطان سابق.

التعرض لمواد كيماوية معينة.

التاريخ العائلي.

التهاب المثانة المزمن.

اقرأ أيضا:

أصل مثل "لبس البوصة تبقي عروسة".. لن تصدق حكايته

هل تقل القيمة الغذائية للثوم والبصل عند تخزينه في الفريزر؟

الحالة النفسية أحد العوامل.. حسام موافي يوضح أسباب "الهبوط المفاجيء والإرهاق المستمر"

دون أدوية.. 5 خضروات وفواكه تقيك من الأنيميا وفقر الدم

عصير القصب قد يصيبك بالتسمم.. طبيبة توضح متى تظهر الأعراض وماهي الإسعافات الأولية