لخسارة الوزن.. هذا ما يجب عليك تجنبه في عشائك

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تشعرين بالإحباط من محاولاتك المتكررة لإنقاص الوزن؟ قد يكون الحل أبسط مما تعتقدين.

تشير الدكتورة يلينا أوستينوفا إلى أن تجنب الأطعمة النشوية مثل المعكرونة والأرز في وجبة العشاء يمكن أن يكون له تأثير كبير على عملية فقدان الوزن، وفق " gazeta.ru"

وتبعا لها، فإن من يرغب في التخلص من الوزن الزائد عليه تناول وجبة عشاء متوازنة وصحية تحتوي على بروتين سهل الهضم وألياف غذائية.

وأضافت: "أفضل وجبة عشاء هي الأسماك والمأكولات البحرية وبصورة خاصة المشوية.

كما يمكن تناول البيض وجبن القريشة ولحم الدجاج ولحم بقر غير دهني، مع الخضروات الغنية بالألياف الغذائية.

ومن المهم في هذه الحالة تجنب الأسماك واللحوم المقلية خاصة في العشاء، وينصح بتناولها مشوية أو مسلوقة".

وتوضح الخبيرة، أنه يجب أن يحتوي العشاء الصحي على أقل نسبة من الكربوهيدرات، لذلك من الأفضل الامتناع عن تناول المعكرونة والأرز في وجبة العشاء، كما يجب استبعاد الأطعمة المالحة والمقلية والحلويات.

وأكدت: "يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة ومغذية، كما من المهم تناولها قبل 3-4 ساعات من موعد النوم".