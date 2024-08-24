متى تتحول طقطقة المفاصل إلى إنذار مبكر لتآكل الغضروف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تشعر بالقلق عند سماع طقطقة مفاصك؟ لا داعي للذعر فوفقًا للدكتورة ناتاليا ستيبانوفا، أخصائية الروماتيزم، فإن أسباب طقطقة المفاصل متعددة وفي الغالب لا تدعو للقلق.

ووفق صحيفة "إزفيستيا" تقول الخبيرة، إن السائل المفصلي (السائل الزليلي) يحتوي على غازات مثل ثاني أكسيد الكربون، وعند الحركة يتغير الضغط على السائل لذلك يمكن أن تتشكل فقاعات تنفجر لاحقا مسببة صوتا مميزا. ويطلق على هذه الظاهرة "التكهف".

وأضافت: "تتكون المفاصل من الغضاريف التي يمكن أن لا تنطبق ببعضها بصورة كاملة، وعندما يتحرك الشخص يمكن أن يحصل بينها احتكاك نسمعه على شكل طقطقة. كما أن الروابط والأوتار أثناء الحركة يمكن أن تتحرك وتعود إلى مكانها ما قد يسبب نفس الصوت.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مع التقدم بالعمر أن تتآكل الغضاريف، ما يؤدي إلى هشاشة العظام وأمراض أخرى، ما يسبب ظهور الصوت المميز".

وتبعا لها، يجب من أجل التأكد أن الطقطقة ليست ناجمة عن مرض ما، استشارة الطبيب وإجراء الفحص اللازم، خاصة إذا كان للشخص استعداد للإصابة بالتهاب المفاصل

أما إذا كان في العائلة أحد يعاني من المرص، يجب الانتباه إلى التغيرات الحاصلة في المفصل مثل ما يلي :

ظهور الألم والوذمة والاحمرار أو محدودية الحركة.

نصائح للحفاظ على المفاصل

يجب الحفاظ على النشاط البدني

تجنب الإرهاق والنشاط المكثف والإصابات.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالمواد الضرورية لصحة المفاصل

تناول الأأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين D.