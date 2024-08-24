تبدأ من ١٠٠ جنيه.. أسعار حلاوة المولد النبوي في 3 متاجر شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
يوافق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 16 سبتمبر 2024، لذبك يبحث كثيرون عن أسعار حلوى المولد النبوي.
وتبدأ المحلات الشهيرة بعرض قائمة أسعار حلاوة المولد النبوي عبر صفحاتهم الرسمية بموقع "فيسبوك".
حلواني العبد:
علبة مولد بايتس 7 قطع بـ 330 جنيه.
علبة صفيح عروسة صغيرة 42 قطعة بـ 1200 جنيه.
علبة هدايا أزرق 57 قطعة بـ 1200 جنيه.
علبة مولد (4) 25 قطعة بـ 430 جنيه.
علبة مولد (5) 21 قطعة بـ 275 جنيه.
علبة مولد (6) 17 قطعة بـ 175 جنيه.
حلواني إيتوال:
علبة برايم 10 قطع بـ 100 جنيه.
علبة برايم 18 قطعة بـ 195 جنيه.
علبة برايم 27 قطعة بـ 325 جنيه.
علبة برايم 36 قطعة بـ 460 جنيه.
علبة برايم 48 قطعة بـ 605 جنيه.
علبة ايليت 38 قطعة بـ 720 جنيه.
علبة سوبر ايليت 45 قطعة بـ 2350 جنيه.
علبة ايليت 52 قطعة بـ 1000 جنيه.
علبة ايليت 69 قطعة بـ 1250 جنيه.
علبة ايليت 92 قطعة بـ 1700 جنيه.
تورتة المولد 40 قطعة بـ 1200 جنيه.
علبة المعز 69 قطعة بـ 1700 جنيه.
صينية المولد 56 قطعة بـ 1450 جنيه.
عبد الرحيم قويدر:
بوكس سوبر لوكس 55 قطعة بـ 1200 جنيه.
علبة لوكس 43 قطعة بـ 850 جنيه.
علبة فاخرة 43 قطعة بـ 450 جنيه.
علبة العروسة 36 قطعة بـ 550 جنيه.
باكيت ملبن عين جمل بـ 120 جنيه.
باكيت ملبن مستكة بـ 40 جنيه.
باكيت ملبن بالبندق بـ 55 جنيه.
باكيت لديدة بـ 50 جنيه.
اقرأ أيضا:
أصل مثل "لبس البوصة تبقي عروسة".. لن تصدق حكايته
هل تقل القيمة الغذائية للثوم والبصل عند تخزينه في الفريزر؟
الحالة النفسية أحد العوامل.. حسام موافي يوضح أسباب "الهبوط المفاجيء والإرهاق المستمر"
دون أدوية.. 5 خضروات وفواكه تقيك من الأنيميا وفقر الدم
عصير القصب قد يصيبك بالتسمم.. طبيبة توضح متى تظهر الأعراض وماهي الإسعافات الأولية