"هتخس من غير ما تحس".. نوع فاكهة ينقص الوزن وتقوي القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يسهم الأفوكادو في فقدان الوزن، وذلك بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والألياف والدهون الصحية للقلب.

ويمكن أن يساعد الأفوكادو على الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام، وذلك نظرا لاحتوائه على الدهون والألياف التي تبطئ عملية إطلاق الطعام من المعدة.

ويميل الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو إلى أن يكونوا أكثر صحة ووزنهم أقل من الأشخاص الذين لا يتناولونه، وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"هيلث لاين".

فوائد أخرى لـ الأفوكادو:

-صحة القلب.

-صحة العينين.

-الوقاية من هشاشة العظام.

-الحماية من السرطان.

-دعم صحة الجنين.

-تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب.

-تحسين عملية الهضم.

-إزالة السموم من الجسم.

-الحماية من الأمراض المزمنة.

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