صورة "سيلفي" كادت تنهي حياة رجل- ما حدث معه أمر مرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حدث لا يصدق، نجا رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية من الموت المحقق بعد أن سقط في أحد أخطر الخلجان في العالم، في ولاية أوريجون الأمريكية المعروف باسم "Devil’s Churn".

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت القصة مع "جاك تورنوك"، البالغ من العمر 70 عاما، الذي كان يستمتع بجمال الطبيعة في الخليج، وأثناء التقاطه صورة تذكارية، تعثر وسقط من ارتفاع (5 م) في المياه العميقة المضطربة.

في تلك اللحظة الحرجة، أُصيب "تورنوك" بحالة من الذعر، لكنه سرعان ما استجمع قواه، فبدلا من الاستسلام، بدأ يصارع الأمواج القوية، متمسكا بحافة صخرية بارزة.

"لم أكن أتوقع أن يحدث هذا"، يقول تورنوك، "كنت أريد فقط التقاط صورة جميلة، لكن القدر كان له رأي آخر".

بفضل لياقته البدنية وقوة إرادته، تمكن تورنوك من الصمود حتى وصل فريق الإنقاذ.

وقد وصف شهود العيان المشهد بأنه مأساوي، حيث كان الرجل يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة وسط الأمواج العالية.

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال تورنوك من المياه وإسعافه، وقد أصيب الرجل ببعض الكدمات والجروح، لكنه نجا بأعجوبة من موت محقق.

يقول تورنوك: "أنا ممتن جداً لرجال الإنقاذ الذين أنقذوا حياتي"، مضيفاً "هذه التجربة غيرت نظرتي للحياة".

وقالت ديبورا سي، حبيبة الرجل، اللحظة المؤلمة التي أدركت أنه سقط فيها وقالت إن لياقة تورنوك البدنية ساعدته على البقاء على قيد الحياة، مضيفة: "هو في حالة جيدة بالنسبة لعمره وأنا سعيدة جدا لأنه بخير".

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