اكتشاف فيروس جديد قاتل يهدد الأطفال.. احذر أعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن هناك فيروس جديد قاتل يهدد الأطفال، لكن ما يزيد القلق اعتراف خبراء الصحة بأنهم لا يعرفون شيئًا تقريبًا عنه.

وبحسب ديلي ستار، على الرغم من أن فيروس أوروبوش موجود بالفعل منذ حوالي عام 1955، إلا أن سلالة جديدة "غامضة" قاتلة فاجأت الخبراء.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تحذيرًا رسميًا بعد اكتشاف 8000 حالة إصابة بالفيروس - بما في ذلك ست وفيات تضم شخصين بالغين وأربعة أطفال حديثي الولادة - في الفترة من الأول من يناير إلى الأول من أغسطس في حوض الأمازون وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

مدة ظهور الفيروس

يستغرق ظهور الفيروس ما بين ثلاثة إلى 10 أيام، حيث تظهر الأعراض في النهاية على 60٪ من المصابين.

طرق الإصابة

يمكن أن يصاب البشر بالعدوى أثناء زيارتهم للمناطق الحرجية، ومن المرجح أن يكونوا مسؤولين عن إدخال الفيروس إلى البيئات الحضرية.

الأعراض

يبدو أن أعراض الفيروس عديدة، ولكن قائمة الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل ظهور:

حمى

صداع مفاجئ

آلام العضلات

آلام المفاصل

رهاب الضوء

ألم خلف العين

تيبس الرقبة

تغير الحالة العقلية

النوبات

ضعف الأطراف

السكتة الدماغية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

وقال متحدث باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "على الرغم من أن الأشخاص المعرضين للدغات البعوض أو البعوض المصاب بالفيروس هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، فإن عوامل الخطر للإصابة بمرض فيروس أوروبوش الأكثر شدة ليست محددة جيدًا.

"إن البعوض العاض (Culicoides paraensis) وربما بعض أنواع البعوض (Culex quinquefasciatus) هي المسؤولة عن نقل الفيروس من شخص مصاب إلى شخص غير مصاب في المناطق الحضرية."

وبحسب الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، نظرًا لعدم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمرض خلال السنوات الـ69 الماضية، يبدو الأمر كما لو أن الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن سبب التغير المفاجئ في هذا الوضع.

وقال الدكتور توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة للأوبئة والابتكار في جامعة ستيلينبوش: "الجواب هو أننا لا نعرف (لماذا يحدث هذا) ولكن ما نعرفه هو أن العديد من هذه مسببات الأمراض تسبب أسوأ النتائج السريرية عندما تأتي على التوالي".

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