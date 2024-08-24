علامة تظهر على بشرتك تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يصاب بعض الأشخاص بشحوب الجلد لعدة عوامل، وقد تكون بعض الأسباب وراثية أو مرتبطة بالنزيف بعد الجراحة أو القرحة في الجهاز الهضمي.

وفي بعض الأحيان، قد يكون اللون الفاتح في البشرة ناتج عن التعب أو نزلات البرد والأنفلونزا، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".

ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تكون الأعراض التي تظهر على البشرة مرتبطة بالسرطان، مثل ظهور كدمات على جسمك كعلامة على الإصابة بالسرطان.

وقد تشير البشرة الشاحبة إلى سرطان البروستاتا ومن أحد العلامات الخفية التي قد تشير إلى الإصابة بهذا المرض هو فقر الدم، حيث يمكن أن يؤدي إلى شحوب غير معتاد.

ومع ذلك، ستكون هناك علامات تحذيرية أخرى أيضا، ويمكن أن يؤدي فقر الدم إلى التعب والضعف والدوار وضيق التنفس والصداع وسوء المزاج وانخفاض ضغط الدم وزيادة التنفس.

ما العلاقة بين سرطان البروستاتا وفقر الدم والشحوب:

يتكون سرطان البروستاتا عادة من أربع مراحل، وتتعلق المرحلتان الأولى والثانية بالمراحل المتقدمة للورم داخل غدة البروستاتا.

وتعني المرحلتان الثالثة والرابعة أن نمو الورم وتأثيراته امتدت خارج الغدة على شكل الجوز.

وفي المرحلة الرابعة، والمعروفة أيضا بالمرحلة المتقدمة، يبدأ السرطان في الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل المستقيم والمثانة، وهذه هي المرحلة التي يمكن أن يصل فيها أيضا إلى العظام، وهي أيضا عندما يحدث فقر الدم والجلد الشاحب الناتج عنه.

ويمكن أن يتضرر نخاع العظم بطريقتين بسبب سرطان البروستاتا المتقدم ويمكن أن يكون أحدهما نتيجة للورم نفسه الذي يؤثر على نخاع العظم والثاني بسبب العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو علاجات السرطان الأخرى.

ويصنع نخاع العظم خلايا الدم الحمراء، المعروفة أيضا باسم الهيموجلوبين، وتؤدي هذه الخلايا الوظيفة الحيوية المتمثلة في نقل الأكسجين عبر الجسم.

ويمكن أن يسهم عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء وعدم حصول البشرة على ما يكفي من الأكسجين في شحوبها، ولا يصبح لون البشرة الفاتح فقط، ويمكن أن يؤثر فقر الدم على الأظافر واللثة والشفاه أيضا.

علامات تحذيرية أخرى لسرطان البروستاتا:

التبول المؤلم، وصعوبة بدء إفراغ المثانة بالكامل، وتدفق البول الضعيف، والتبول المتكرر، والدم في البول، والألم في منطقة الحوض والظهر والوركين، دم في السائل المنوي.

وإذا انتشر الورم إلى العظام، فقد تعاني أيضا من آلام العظام، وقد يحدث أيضا فقدان العظام والكسور، وإذا انتشر السرطان إلى العمود الفقري، فقد تواجه صعوبة في المشي.

اقرأ أيضا:

أصل مثل "لبس البوصة تبقي عروسة".. لن تصدق حكايته

هل تقل القيمة الغذائية للثوم والبصل عند تخزينه في الفريزر؟

الحالة النفسية أحد العوامل.. حسام موافي يوضح أسباب "الهبوط المفاجيء والإرهاق المستمر"

دون أدوية.. 5 خضروات وفواكه تقيك من الأنيميا وفقر الدم

عصير القصب قد يصيبك بالتسمم.. طبيبة توضح متى تظهر الأعراض وماهي الإسعافات الأولية