بطريقة لن تتخيلها.. سائق شاحنة بالهند يصبح بلوجر شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

اكتسب راجيش راواني، وهو سائق شاحنة متمرس يعمل على الطرق في الهند منذ أكثر من عقدين من الزمان، شهرة غير متوقعة على الإنترنت.

وبحسب ndtv، دفعه شغفه بالطهي إلى إنشاء قناة على اليوتيوب تسمى R Rajesh Vlogs، والتي جمعت منذ ذلك الحين أكثر من 1.86 مليون مشترك، وبفضل نجاحه على الإنترنت، تمكن راجيش من شراء منزل جديد.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، تحدث راجيش عن شؤونه المالية وذكر أنه يقوم حاليًا ببناء منزله الأول، كما روى كيف نجا من حادث خطير أدى إلى إصابة يده ولكنه استمر في القيادة بسبب احتياجات أسرته وأعمال البناء الجارية.

وكشف راجيش أنه يكسب ما بين 350 دولارا شهريا شهريًا كسائق شاحنة، ومع ذلك، بصفته مؤثرًا على YouTube، تحسنت حياته بشكل كبير بفضل الأرباح التي بدأ يجنيها من أعداد المشاهدات لمقاطع فيديو الطبخ التي ينشرها عبر قناته "آر راجيش فلوغز".

يتذكر راجيش أول فيديو انتشر على نطاق واسع: "لقد نشرت فيديو بصوت معلق، وظل الناس يطلبون مني الكشف عن وجهي، لذا، قام ابني بتصوير فيديو يظهر وجهي، وحصل على 450 ألف مشاهدة في يوم واحد فقط".

ويرى راجيش أن دعم عائلته جعل الأمر ممكنًا بفضل عمله في مجال النقل بالشاحنات وقناته على اليوتيوب في نفس الوقت.

كما أشار إلى أن والده، الذي كان يعمل سائقًا أيضًا، كان المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، وكان والده يرسل له 500 روبية شهريًا ، وهو مبلغ غير كاف في كثير من الأحيان، ما اضطر الأسرة إلى الاعتماد على القروض.

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