لم تتعرف عليها.. ناجية من سرطان الأمعاء تكشف علامات مبكرة للمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحدث امرأة بريطانية عن معركتها مع سرطان الأمعاء، كاشفة عن العلامات التحذيرية الأربعة التي ظهرت عليها قبل تشخيص إصابتها بالمرض.

إيلي ويلكوك، المعروفة باسم EllieWilcock0 على تيك توك ، هي مقاتلة تغلبت على سرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة وأصبحت منذ ذلك الحين مدافعة عن التوعية الصحية، بحسب express.

في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها، تشرح إيلي الأعراض الأولية التي أدت إلى تشخيص حالتها.

تبدأ الناجية مقطع الفيديو الخاص بها قائلة: "الأعراض التي أدت إلى تشخيص إصابتي بسرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة، كان الألم الأول في الجانب الأيسر من بطني والحوض، اعتقدت لفترة طويلة أنه عدوى في البول وربما انتقلت إلى كليتي لأنها كانت من جانب واحد، انتقلت إلى ظهري."

وتروي إيلي كيف أنه على الرغم من شكوكها، لم تظهر نتائج الاختبارات أي علامات على الإصابة بالعدوى، ما دفعها إلى السعي لإجراء فحوصات طبية إضافية للألم المستمر.

كما تحدثت إيلي عن التعب الشديد الذي شعرت به، حيث اعترفت قائلة: "السبب الثاني بالنسبة لي هو التعب".

ووصفت تحولاً كبيراً في روتينها اليومي، حيث وجدت نفسها منهكة تماما وغالبا ما تنام طوال المساء بدلا من الانخراط في أنشطة ما بعد العمل العادية.

أما العلامة الثالثة فهي شيء لم تتعرف عليه إلا بعد فوات الأوان، تقول إيلي: "العلامة الثالثة هي علامة أخرى ربما لاحظتها بعد فوات الأوان، وهي تغير عادات أمعائي ووجود دم في برازي".

وأضافت، في معرض تسليط الضوء على الأعراض التي يمكن التغاضي عنها بسهولة ولكنها قد تشير إلى الإصابة بالسرطان: "هذا أمر يجب الانتباه إليه حقًا والتحقق من برازك، أنا من المؤيدين لذلك بشدة.

"لو فعلت ذلك، وهو ما لم أفعله، لكنت اكتشفت السرطان في وقت أقرب قبل أن يصل إلى المرحلة الرابعة"، كما تكشف.

وفي مناقشتها لفقدان الوزن غير المبرر باعتباره علامة التحذير الرابعة، قالت: "لم أكن أفقد وزني في الواقع، لأن قلة الشهية كانت نادرة للغاية، كانت شهيتي جيدة في معظم الأحيان، ولكن بعد فوات الأوان، أتذكر أنني كنت أشعر بالغثيان ولم أكن أرغب في تناول الكثير من الطعام لأن أمعائي لم تكن طبيعية بشكل واضح."

وفي نهاية الفيديو، قالت: "آمل أن يكون هذا مفيدًا".

وفي سرد لرحلتها في مقطع فيديو آخر بعنوان "الجراحة التي نقلتني من المرحلة الرابعة إلى عدم وجود دليل على المرض"، قالت إنها أُبلغت لأول مرة بإصابتها بسرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة في عيد الحب عام 2022، ثم وصفت مدى انتشار السرطان: "انتشر السرطان من الأمعاء الغليظة إلى المبيضين والرحم وقناتي فالوب والغدد اللمفاوية والكبد".

وفي تفاصيل العملية الجراحية الشاقة التي خضعت لها، تحدثت إيلي عن الجراحة المكثفة التي استغرقت 10 ساعات، حيث أزال الجراحون أعضاءها التناسلية والورم الأساسي.

وأضافت: "خضعت بعد ذلك لعملية استئصال جزء من الأمعاء، حيث أزالوا الورم الأساسي"، قبل أن تشرح بالتفصيل عملية استخراج السرطان من بطانة معدتها.

"لأنهم تمكنوا من إزالة كل السرطان من بطني، فقد قاموا أيضًا بعكس فغرة المعدة، لذلك لم يعد لدي كيس فغرة"، كشفت إيلي.

وفي اللحظات الأخيرة من الفيديو، تعلن بشجاعة: "لا أستطيع إنجاب أطفال، لكن الأمر يستحق ذلك بنسبة 100% لأنه أنقذ حياتي".

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