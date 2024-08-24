سماع دقات قلبك قبل النوم يكشف هذا الأمر الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تعرف ظاهرة سماع دقات القلب قبل النوم باسم "طنين الأذن النبضي"، ويمكن أن تحدث بسبب عدد من الحالات الصحية الخطيرة.

ويرتبط الطنين النابض بتراكم الكوليسترول في الشرايين والسوائل الزائدة التي تسبب الضغط على الدماغ وحوله، والتشوهات في التركيب البنيوي للأذن، والعظام الضعيفة أو المشوهة (غالبًا ما ترتبط بمرض باجيت)، وفقًا لموقع "healthdigest".

ويمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم من الأسباب التي تؤدي إلى سماع دقات القلب قبل اليوم، لذا يجب استشارة الطبيب فورًا.

أسباب مؤقتة:

- ممارسة الرياضة بشكل مكثف قبل النوم مباشرة، تجعل الدم يظل يتدفق عبر الجسم بشكل أسرع من المعتاد.

- مشكلات السمع.

- تناول أطعمة أو مشروبات معينة.

- ارتفاع ضغط الدم قد يسبب صوتا قويا في الأذنين أثناء النوم.

- الإفراط في تناول الكافيين.

وبالرغم من أن الطنين النابض لا يشكل حالة طارئة بشكل عام، إلا أن الصوت النابض في الأذن قد يكون علامة على أنك تعاني من شيء خطير.

كما أن مشكلات القلب والأوعية الدموية يمكن أن تؤثر أحيانًا على الصحة العامة للأذن، وقد يكون الصوت النابض مؤشرا على حدوث شيء آخر بداخلك.

أعراض إذا ظهرت عليك اذهب للطبيب فورا:

- ضيق الصدر، أو الضغط في الجزء العلوي من الجسم، أو ألم غير عادي في منطقة الفك أو الرقبة، أو اضطراب في المعدة، أو الدوار.

علاجات شائعة توقف دقات القلب قبل النوم:

- تناول بعض الأدوية.

- الجراحة.

- العلاج السلوكي.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل أكثر تكرارا.

- اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم.

الإقلاع عن التدخين.

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