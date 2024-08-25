هذا ما يفعله تناول اللحوم ببشرتك.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن للحوم أن تمنح جسمك العديد من الفوائد عند تناولها باعتدال، لكن هل تعرف تأثيرها على بشرتك؟.

فوائد تناولها باعتدال

وبحسب مجلة "Stylebook"، فإن اللحوم مصدر مهم للبروتين الضروري لإنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، ما يمنح البشرة القوة والمرونة.

ولأن اللحوم الحمراء غنية بالحديد، فتعزز الدورة الدموية الصحية، ما يؤدي بدوره إلى توفير إمدادات أفضل من العناصر الغذائية والأكسجين لخلايا الجلد.

وبفضل احتوائها على كميات عالية من الزنك، فإن اللحوم مهمة في شفاء إصابات الجلد ومكافحة الالتهابات.

أيضا اللحوم غنية بفيتامين B12، الذي يجدد الخلايا ويعمل على إصلاحها، في حين أن نقصه يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه.

مخاطر الإفراط

الإفراط في تناول اللحوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، خاصة بسبب النترات والنتريت، التي تحتوي عليها، والتي يمكن أن تشكل مركبات مسرطنة.

كما أن يمكن أن يزيد من إنتاج الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي في الجلد أيضا، وتسبب ضررا تأكسديا لخلايا الجلد، ما قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

أضف إلى ذلك أن حمض الأراكيدونيك الموجود في اللحوم له تأثير التهابي ويمكن أن يتسبب أيضا في ظهور التجاعيد مبكرا.

الإفراط في تناول اللحوم، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة إلى زيادة إنتاج الجلد للزهم، ما قد يؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية وانسداد المسام وحب الشباب.

الكمية المناسبة

يجب تناول اللحوم بحد أقصى يتراوح بين 300 و600 جرام أسبوعيا، لجني الفوائد، مع تناول اللحوم الطازجة وتجنب اللحوم عالية المعالجة.

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